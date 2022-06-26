Gül Masalı’nın Ece’si Zehra Yılmaz’n eski aşkı bakın hangi şarkıcı çıktı! Meğer son dönemin popüler ismiyle evlilik kararı almış...

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

1992 yılında Mersin´de doğdu. Dört yaşına kadar Mersin'in Anamur ilçesinde yaşadıktan sonra babasının işi nedeniyle ailesi ile Bakü´ye taşındı. Rus Koleji'nde öğrenim gördü; Azerice ve Rusça öğrendi. Yükseköğrenim görmek için Türkiye´ye döndü. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi´nde oyunculuk eğitimi aldı.