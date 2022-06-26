Gül Masalı’nın Ece’si Zehra Yılmaz’n eski aşkı bakın hangi şarkıcı çıktı! Meğer son dönemin popüler ismiyle evlilik kararı almış...
Başrollerinde Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca'nın yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda Ece karakterini canlandıran Zehra Yılmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Daha önce Kuruluş Osman, Bodrum Masalı, Kalp Yarası, Kimse Bilmez gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Zehra Yılmaz evli mi? Sevgilisi kim?" sorularının yanıtını aratırken ünlü oyuncunun eski aşkını duyan inanamadı. Yılmaz'ın ünlü şarkıcının evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği ancak daha sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Bakın Zehra Yılmaz'ın ünlü bir şarkıcı olan eski sevgilisi kimmiş...
Oyunculuk kariyerine 2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizisi canlandırdığı Rana karakteri ile başlayan Zehra Yılmaz, özellikle Kuruluş Osman'da izleyici karşısına çıktığı Selvi Hatun rolüyle adından söz ettirmişti.
Şimdilerde Gül Masalı dizisinde Ece karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ZEHRA YILMAZ KİMDİR?
1992 yılında Mersin´de doğdu. Dört yaşına kadar Mersin'in Anamur ilçesinde yaşadıktan sonra babasının işi nedeniyle ailesi ile Bakü´ye taşındı. Rus Koleji'nde öğrenim gördü; Azerice ve Rusça öğrendi. Yükseköğrenim görmek için Türkiye´ye döndü. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi´nde oyunculuk eğitimi aldı.
İnternet kullanıcıları, "Zehra Yılmaz evli mi? Sevgilisi kim?" sorularının yanıtını aratırken ünlü oyuncunun eski aşkını duyan inanamadı.