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Grup Laçin’in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Alkar’ın memleketi…

Grup Laçin'in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… 1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kurulan Grup Laçin üyeleri, İbo Show'a konuk olmalarının ardından gündem oldu. Türküden Sevgiye, Doğaçlama Yürek, Bekar Gezelim, Şinanari, Sevdalım, Ayşelerin Ayşesi albümleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Grup Laçin'in solisti Hakan Alkar'ın özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Alkar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İşte Hakan Alkar'ın memleketi…

12.06.2021 22:32 - Son Güncelleme: 12.06.2021 22:45
Grup Laçin’in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Alkar’ın memleketi…

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin üyeleri, İbo Show'a konuk oldu.

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Grup Laçin’in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Alkar’ın memleketi…

Türküden Sevgiye, Doğaçlama Yürek, Bekar Gezelim, Şinanari, Sevdalım, Ayşelerin Ayşesi albümleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Grup Laçin'in solisti Hakan Alkar'ın özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Grup Laçin’in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Alkar’ın memleketi…

Alkar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Hakan Alkar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Grup Laçin’in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Alkar’ın memleketi…

Serhat Kılıç - Ankara

Grup Laçin’in solisti Hakan Alkar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Hakan Alkar’ın memleketi…

Müge Anlı - İstanbul