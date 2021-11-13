Gripin solisti Birol Namoğlu eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Ufak Tefek Cinayetler’in yıldız ismiyle...
Gripin solisti Birol Namoğlu eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Ünlü müzisyen Birol Namoğlu, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Namoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Birol Namoğlu evli mi?", "Birol Namoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü müzisyenin Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismiyle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Birol Namoğlu'nun kendisinden de ünlü güzeller güzeli eşi...
13.11.2021 20:11
- Son Güncelleme: 13.11.2021 20:11
Tam adı Süreyya Birol Namoğlu olan ünlü müzisyen Birol Namoğlu, müzik hayatına 1994 yılında İstek Kemal Atatürk lisesi'nde okurken Emir Işılay ve Murat Emre ile beraber kurdukları lise grubunda vokalistlik yaparak başladı.
Ünlü müzisyen, grubuyla birlikte Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına katılması üzerine ise gündem oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Namoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Birol Namoğlu evli mi?", "Birol Namoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü müzisyenin Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız ismiyle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.