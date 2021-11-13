Gripin solisti Birol Namoğlu eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Ufak Tefek Cinayetler’in yıldız ismiyle...

Ünlü müzisyen, grubuyla birlikte Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına katılması üzerine ise gündem oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Namoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Birol Namoğlu evli mi?", "Birol Namoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.