Gözlerini Hande'den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes'da ortalığı kasıp kavurdu
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel günlerdir sosyal medyanın gündemindeydi. Bu kez yanına Hakan Sabancı'yı da kattı. İşte detaylar...
26.05.2023 08:49 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:05
Son dönemde yaşadıkları sürpriz aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne gitti.