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Haberler Magazin Gözlerini Hande'den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes'da ortalığı kasıp kavurdu

Gözlerini Hande'den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes'da ortalığı kasıp kavurdu

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel günlerdir sosyal medyanın gündemindeydi. Bu kez yanına Hakan Sabancı'yı da kattı. İşte detaylar...

26.05.2023 08:49 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:05
Gözlerini Hande’den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes’da ortalığı kasıp kavurdu

Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel, kıyafetinden saçına kadar günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaydı. Bu kez yanına sevgilisi Hakan Sabancı'yı da aldı. İşte o anlar...

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Gözlerini Hande’den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes’da ortalığı kasıp kavurdu

Tüm dünyanın merakla takip ettiği 76. Cannes Film Festivali'nde Türk yıldızlar da boy göstermeye devam ediyor.

Gözlerini Hande’den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes’da ortalığı kasıp kavurdu

Festivalin ilk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel bu kez sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozlarla gündem de...

Gözlerini Hande’den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes’da ortalığı kasıp kavurdu

Son dönemde yaşadıkları sürpriz aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne gitti.

Gözlerini Hande’den alamadı Hakan için bir ilk! Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı Cannes’da ortalığı kasıp kavurdu

İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR'ın bağış gecesine el ele katıldı.

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