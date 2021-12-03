Gözde Kansu gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı! Aralarında 5 yaş fark olan ikili İlker Kaleli'nin evinde buluşuyor...
Gözde Kansu gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı! Aralarında 5 yaş fark olan ikilinin İlker Kaleli'nin evinde buluştuğu ileri sürüldü. 'İçerde', 'Issız Adam' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Gözde Kansu 2019 yılında Engin Tozak'tan ayrılmıştı. Şimdilerde ünlü şarkıcı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Gözde Kansu'nun yeni sevgilisi ile arasında tam 5 yaş fark var... İşte detaylar...
03.12.2021 16:09
- Son Güncelleme: 03.12.2021 16:19
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Gözde Kansu gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı! Aralarında 5 yaş fark olan ikili İlker Kaleli'nin evinde buluştuğu ileri sürüldü.
'İçerde', 'Hanımın Çiftliği, 'Issız Adam' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi sevilen yapımlarda yer alan oyuncu Gözde Kansu'nun iki yıl sonra yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
2019 yılında Engin Tozak'tan ayrılan oyuncunun, gönlünü şarkıcı Güntaç Özdemir'e kaptırdığı ortaya çıktı.
BİRLİKTE TATİL YAPTILAR
Milliyet'in haberine göre; çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta Sıla-İlker Kaleli çiftiyle Bodrum'a tatile gitti.