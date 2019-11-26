Gözde Akyıldız'ın son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Kırgın Çiçekler dizisi ile damga vurmuştu

Gözde Akyıldız'ın son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Kırgın Çiçekler dizisi ile ekrana damga vurmuştu. ATV ekranlarında bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran Kırgın Çiçekler dizisi hala gündemde yer alıyor. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile ekranlarda boy gösteren ve dizi final yapınca Gökçe Akyıldız ortalardan kaybolmuştu. Dizinin final yapmasının üzerinden oldukça fazla zaman geçmesine rağmen Kırgın Çiçekler ve oyuncuları hala akıllarda. Onlardan biri Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız. Evlenip, ekranlardan kendini çeken Gökçe Akyıldız'ın en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

26.11.2019 13:02 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





