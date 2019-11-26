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Gözde Akyıldız'ın son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Kırgın Çiçekler dizisi ile damga vurmuştu

Gözde Akyıldız'ın son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Kırgın Çiçekler dizisi ile ekrana damga vurmuştu. ATV ekranlarında bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran Kırgın Çiçekler dizisi hala gündemde yer alıyor. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile ekranlarda boy gösteren ve dizi final yapınca Gökçe Akyıldız ortalardan kaybolmuştu. Dizinin final yapmasının üzerinden oldukça fazla zaman geçmesine rağmen Kırgın Çiçekler ve oyuncuları hala akıllarda. Onlardan biri Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız. Evlenip, ekranlardan kendini çeken Gökçe Akyıldız'ın en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

26.11.2019 13:02 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:02
Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı! Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ın son hali şaşırttı

Küçük yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'da en az onun kadar ünlü. Her ikisi de bir dönemin çocuk yıldızları olan Akyıldız kardeşlerden Gökçe Akyıldız kariyerini ilerletebildi.

Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı! Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ın son hali şaşırttı

Gözde Akyıldız ise bir sosyal medya fenomeni.

Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı! Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ın son hali şaşırttı

İŞTE GÖKÇE AKYILDIZ'IN KARDEŞİ GÖZDE AKYILDIZ

İkisi kardeş arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürüyor.

Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı! Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ın son hali şaşırttı
Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı! Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ın son hali şaşırttı
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