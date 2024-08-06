Göz çevresine botoks yaptıran frikik kraliçesine bakın! 50'lik Songül Karlı'nın son hali parmak ısırttı! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Songül Karlı, yılların izini silemeyen bir isim olarak, estetik müdahaleleriyle adeta yeniden doğmuş gibi. Özellikle botoks operasyonlarını sık sık tercih etmesiyle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çeken Karlı, son görüntüsüyle neredeyse tanınmayacak bir hal aldı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar, takipçileri arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. Bazıları Karlı'nın gençleştiğini ve çok hoş göründüğünü düşünürken, diğerleri ise estetik müdahalelerin fazlalığı yüzünden doğal güzelliğini kaybettiğini savunuyor. Üstelik, bazıları onun popüler şarkıcılar Seda Sayan ve Hadise'ye benzemeye başladığını öne sürüyor.