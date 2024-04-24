Görümce’nin yıldızı Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Gupse Özay, Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği de çok konuşuldu. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...