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Görümce’nin yıldızı Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Gupse Özay, Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği de çok konuşuldu. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 14:49 Güncelleme 24 Nisan 2024, 14:49
Görümce’nin yıldızı Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı 1

Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de nikah masasına taşıdı ve Jan Asya adını verdikleri kızları ile evliliklerini taçlandırdı.

Görümce’nin yıldızı Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı 2

Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Gupse Özay, Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Görümce’nin yıldızı Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı 3

Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği de çok konuşuldu.

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