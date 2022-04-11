Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un eski eşine bakın kendisinden de ünlü! Eda Ece’nin partneri meğer Haziran Gecesi’nin yıldızıyla...
Görümce'nin Ahmet'i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim! Başrollerini Gupse Özay ve Eda Ece ile paylaştığı Görümce adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. Nilüfer Gürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren, bir çocuk babası Gülsoy'un özellikle eski eşi merak edildi. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmde Ahmet karakterini canlandıran Gülsoy'un bir dönem Haziran Gecesi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un eski eşi hangi oyuncu çıktı...
11.04.2022 20:15 - Son Güncelleme: 11.04.2022 20:15
Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan komedi yapımı Görümce'de Ahmet karakterini canlandıran Buğra Gülsoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, en çok "Buğra Gülsoy'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.