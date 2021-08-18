Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…
Görümce'nin Ahmet'i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melihşah karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, geçtiğimiz aylarda yapıma veda ettiğini açıklamıştı. Gülsoy, başrollerini Gupse Özay ve Eda Ece ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Gülsoy hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin o teknik direktörün kızı olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. İşte Buğra Gülsoy'un eşi...
18.08.2021 22:13
- Son Güncelleme: 18.08.2021 22:13
Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu adlı dizide can verdiği Melihşah karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak ünlü oyuncu, geçen aylarda yapımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Gülsoy, başrollerini Gupse Özay ve Eda Ece ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi.