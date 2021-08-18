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Haberler Magazin Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

Görümce'nin Ahmet'i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melihşah karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, geçtiğimiz aylarda yapıma veda ettiğini açıklamıştı. Gülsoy, başrollerini Gupse Özay ve Eda Ece ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Gülsoy hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin o teknik direktörün kızı olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. İşte Buğra Gülsoy'un eşi...

18.08.2021 22:13 - Son Güncelleme: 18.08.2021 22:13
Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu adlı dizide can verdiği Melihşah karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak ünlü oyuncu, geçen aylarda yapımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

Gülsoy, başrollerini Gupse Özay ve Eda Ece ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi.

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

Çok sayıda internet kullanıcısı, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Gülsoy hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin o teknik direktörün kızı olduğunu duyunca ise şaştı kaldı.

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o teknik direktörün kızıymış…

BİRKAN SOKULLU

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