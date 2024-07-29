Görenlere 'Kızına taş çıkartır' dedirtti! 32'lik Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Anne-kızın benzerliği...

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden tam not aldı. Fotoğrafın altına "Anne güzeli" notunu düşen Özdemir'in hayranları, anne ve kızının birbirlerine olan benzerliğine dikkat çekerek yorum yağdırdı.
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.
"Güzelliği anneden" yorumlarının yapıldığı bu paylaşım, Özdemir'in hayranlarını adeta büyüledi.
Özdemir, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olup, yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor.