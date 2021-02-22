Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem...

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan ve 2006 yılında yayın hayatına 'merhaba' diyen Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' karakterine hayat veren güzel Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Özçelik'in kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...

22.02.2021 22:25 - Son Güncelleme: 22.02.2021 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





