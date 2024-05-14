Görenler ikiz sandı! İpek Filiz Yazıcı ile kız kardeşinin benzerliği şoke etti! Hangisi İpek Filiz Yazıcı?

İpek Filiz Yazıcı, "Aşk 101" ve "Yeni Hayat" gibi başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren yetenekli ve güzel bir oyuncu. Genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Yazıcı, kariyerinin altın çağını yaşıyor. Ancak, her başarılı insan gibi o da kişisel hayatındaki tercihlerle zaman zaman eleştirilerin hedefi olabiliyor. İpek Filiz Yazıcı, 22 Ekim 2022 tarihinde, müzisyen Ufuk Beydemir ile dünyaevine girdi. Genç yaşta evlenmesi, bazı çevreler tarafından eleştiriye maruz kalsa da Yazıcı, bu eleştirilere aldırmadan yoluna devam etti. İpek ve Ufuk çiftinin mutluluğu, yakın çevreleri ve hayranları tarafından sevinçle karşılandı.
Mert Yazıcıoğlu, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Alina Boz gibi isimler AŞK 101 dizisinde ekran karşısına geçen İpek Filiz Yazıcı hem oyunculuğu ile hem de güzelliği ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
İpek Filiz Yazıcı, 22 Ekim 2022 tarihinde müzisyen Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturan 22 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, erken yaşta evlenmesiyle oldukça fazla eleştirilmişti.
Ancak güzel oyuncu tüm bu ilişkilere kulaklarını tıkadı.