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Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 58 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor. Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları. Safiye Soyman'ın kızı Ümran, 10 yıl süren ilk evliliğinden doğdu. Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın. Ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

22.03.2020 15:21 - Son Güncelleme: 22.03.2020 15:21
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 58 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor. Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

Safiye Soyman'ın kızı Ümran, 10 yıl süren ilk evliliğinden doğdu.

Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın. Ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!

ARDA TURAN'IN OĞLU

Hamza Arda

Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!

ZAFER ERGİN VE KIZI

Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
Görenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle herkesi büyüledi!
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