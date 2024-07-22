Görenin nutku tutuldu! Hilal Altınbilek’in annesi güzelliğine hayran bıraktı! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Hilal Altınbilek, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki Züleyha karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Ancak son zamanlarda Hilal Altınbilek kadar annesi de sosyal medyada büyük bir ilgi odağı haline geldi. Annesi, doğal güzelliği ve genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve sıkça sosyal medya aramalarında adından söz ettiriyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bırakan Hilal Altınbilek'in annesi, paylaştığı fotoğraflarla adeta büyüleyici bir etki yaratıyor. Güzelliği ve şık duruşuyla ön plana çıkan anne Altınbilek, takipçilerini her geçen gün artıran paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. İşte ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ve annesi hakkında merak edilenlerin tüm detayları...