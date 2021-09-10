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Haberler Magazin Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

Gören Mine Tugay'ın gençliği sandı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yıllar önce yaptığı paylaşımları Instagram'ın hikaye kısmına taşıdı. Art arda paylaşımlarda bulunan Tugay, annesinin gençlik yıllarına ait bir karesini de yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle kendine hayran bırakırken Mine Tugay için "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı. Anne-kızın benzerliği, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Mine Tugay'ın güzeller güzeli annesi...

10.09.2021 18:41 - Son Güncelleme: 10.09.2021 18:41
Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

Yıllar önce yaptığı paylaşımları Instagram'ın hikaye kısmına taşıyan ünlü oyuncu, annesinin gençlik yıllarına ait bir karesini de yayınlamayı ihmal etmedi.

Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

Tugay'ın annesini görenler, paylaşıma yorum yağdırdı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

Anne-kızın benzerliği için de "Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Mine Tugay'ın gençliği sandım" yorumları yapıldı.

Gören Mine Tugay’ın gençliği sandı! Ünlü oyuncu yıllar öncesinden paylaştı annesi güzelliğiyle mest etti benzerlikleri çok konuşuldu

İşte başta Mine Tugay olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

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