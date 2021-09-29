Gönül Yazar’dan yıllar sonra bomba sözler! Gerçekleri bir bir açıkladı Metin Oktay itirafı dikkat çekti
Gönül Yazar'dan yıllar sonra bomba sözler! Ünlü sanatçı Gönül Yazar, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evlilikleri hakkında konuşan Yazar, hakkında yanlış bilinen bir gerçeği düzeltti. 7 kez evlendiği bilinen ünlü sanatçı, "Ben 6 kere evlendim" dedi. Metin Oktay hakkında da konuşan Yazar'ın itirafı olay oldu. İşte Gönül Yazar'ın röportajından dikkat çeken satır başları...
Ünlü sanatçı Gönül Yazar, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Onur Akay'a konuşan Yazar, hakkında bilinmeyenleri anlattı. 7 kere evlendiği konuşulan Yazar, gerçekleri yıllar sonra açıkladı. İşte o röportaj...
METİN OKTAY İTİRAFI!
Metin Oktay'la ilgili gerçeği anlatan Yazar, şöyle konuştu: "Ben 6 kere evlendim. Metin Oktay'la da evlendiğimi yazıyorlar ama bu doğru değil. Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim.
Ben Metin Oktay'la evlenseydim bütün Türkiye'ye yayardım. Stadyuma gelen Galatasaraylıların, "Gönül Yenge, Gönül Yenge" demesi bana yeterdi. Metin Oktay saklanacak bir adam değil, ben iftiharla söylerdim"
"EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KUTLAMAK NASİP OLMADI"
"Niye ayrılıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Gönül Yazar, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 kere evlendim hiç biriyle bir seneyi çıkaramadım. Bir tanesi ile evlilik yıldönümü kutlamak nasip olmadı.