Gönül Yazar’dan yıllar sonra bomba sözler! Gerçekleri bir bir açıkladı Metin Oktay itirafı dikkat çekti

METİN OKTAY İTİRAFI!

Metin Oktay'la ilgili gerçeği anlatan Yazar, şöyle konuştu: "Ben 6 kere evlendim. Metin Oktay'la da evlendiğimi yazıyorlar ama bu doğru değil. Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim.