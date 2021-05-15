Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan’ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı yanlışlıkla ifşa etmişti meğer…

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Başrollerini Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, özellikle "Berk Atan'ın sevgilisi kim" sorusunun cevabını arıyor. Geçen aylarda sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla ifşa eden Berk Atan bakın kiminle birlikte! İşte yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın sevgilisi…

15.05.2021 20:33 - Son Güncelleme: 15.05.2021 20:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





