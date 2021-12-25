Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman’a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

Dizide Asuman ile sevgili olan Süvarioğlu, sosyal medya hesabından gerçek sevgilisini paylaştı. Cihat Süvarioğlu ve sevgilisinin pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte başta Cihat Süvarioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.