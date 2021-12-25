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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman'a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisiydi ve nihayet gerçek aşkı ortaya çıktı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi.

25.12.2021 13:29 - Son Güncelleme: 25.12.2021 13:29
Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman’a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat vermektedir. Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilmektedir. Doğal bir karakter olan Ramazan kalpleri kazanarak hayallerinin peşinden gider. Ramazan'ın bu yolculuğu aşkla sonuçlanacak.

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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman’a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekerken, partneri Hazal Çağlar ile olan uyumu herkesten tam not aldı.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman’a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Cihat Süvarioğlu'nun verdiği kilolar bir süre önce gündeme gelmişti.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman’a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

Dizide Asuman ile sevgili olan Süvarioğlu, sosyal medya hesabından gerçek sevgilisini paylaştı. Cihat Süvarioğlu ve sevgilisinin pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte başta Cihat Süvarioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Dizide Asuman’a gerçekte de ona sırılsıklam aşık

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