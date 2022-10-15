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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! İşte güzeller güzeli sevgilisi Balca...

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Gönül Dağı Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisiydi ve nihayet gerçek aşkı ortaya çıktı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi.

15.10.2022 11:26 - Son Güncelleme: 15.10.2022 11:26
Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! İşte güzeller güzeli sevgilisi Balca...

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat vermektedir. Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilmektedir. Doğal bir karakter olan Ramazan kalpleri kazanarak hayallerinin peşinden gider. Ramazan'ın bu yolculuğu aşkla sonuçlanacak.

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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! İşte güzeller güzeli sevgilisi Balca...

Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekerken, partneri Hazal Çağlar ile olan uyumu herkesten tam not aldı.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! İşte güzeller güzeli sevgilisi Balca...

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Cihat Süvarioğlu'nun verdiği kilolar bir süre önce gündeme gelmişti.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! İşte güzeller güzeli sevgilisi Balca...

Dizide Asuman'a körkütük aşık olan Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu ve sevgilisinin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! İşte güzeller güzeli sevgilisi Balca...

İşte başta Cihat Süvarioğlu ile sevgilisi Balca Yılmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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