Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu eski haliyle sanki bambaşka biri! Azim ve kararlılıkla kendinden yeni bir Cihat çıkarmış

Ekranlarında sevilen dizisi Gönül Dağı popüler isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında araştırma yapılıyor. Araştırma yapanlar eski fotoğraflarını görünce gözlerine inanamadı.