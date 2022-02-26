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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

Gönül Dağı'nın Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kadrosunda Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Düğüncü Muammer karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edildi. Hayatı merak edilip araştırılan Ali Düşenkalkar'ın Seksenlerin yıldız ismiyle kardeş olduğu ortaya çıktı. İki ünlü oyuncunun kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ali Düşenkalkar'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi...

26.02.2022 20:46 - Son Güncelleme: 26.02.2022 20:46
Gönül Dağı’nın Muammer’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Düğüncü Muammer karakteriyle izleyiciyle buluşan Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Gönül Dağı’nın Muammer’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar'ın özellikle ailesi merak konusu oldu.

Gönül Dağı’nın Muammer’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

Hayatı merak edilip araştırılan Ali Düşenkalkar'ın Seksenlerin yıldız ismiyle kardeş olduğu ortaya çıktı. İki ünlü oyuncunun kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gönül Dağı’nın Muammer’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

İşte Ali Düşenkalkar başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Gönül Dağı’nın Muammer’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Seksenler’in usta ismiyle...

MURAT BOZ

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