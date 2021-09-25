Gönül Dağı'nın güzel Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi kızını gölgede bıraktı! Annesi kızına taş çıkartıyor Gülsim Ali'nin annesi...
Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Gülsim Ali. Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanların annesini görünce nutku tutuldu. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlülerin anneleri.
25.09.2021 11:18
- Son Güncelleme: 25.09.2021 11:18
24 Eylül 1993 tarihinde Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelmiştir.
Bulgaristan'da dünyaya gelen oyuncu, çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra daha sonrasında süper model yarışmasına katılarak yarışmanın sonucunda Ford Modeli seçilmiştir. 2012 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Terazi burcu ve aynı zamanda yeşil göz rengine sahiptir. Oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Daha sonrasında aynı şekilde ekranlarda pek çok farklı projede yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etmiştir. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlülerin anneleri.