Gönül Dağı’nın güzel Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Annesi kızına taş çıkartıyor Gülsim Ali’nin annesi...

Terazi burcu ve aynı zamanda yeşil göz rengine sahiptir. Oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Daha sonrasında aynı şekilde ekranlarda pek çok farklı projede yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etmiştir. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlülerin anneleri.