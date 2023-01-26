Vav TV İzle
Haberler Magazin Gönül Dağı'nın göz bebeği Dilek'iydi! Al Sancak'ın Nadia İvanova'sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan'a izleyici kollarını açtı! 'Hoş geldin'

Gönül Dağı'nın göz bebeği Dilek'iydi! Al Sancak'ın Nadia İvanova'sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan'a izleyici kollarını açtı! 'Hoş geldin'

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı dizi Al Sancak Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'in paylaştığı dizideki aksiyon sahneleri her bölüm sosyal medyayı sallarken dizide NADIA IVANOVA'yı canlandıran Gülsim Ali İlhan sosyal medya paylaşımıyla ortlalığı kasıp kavurdu.

26.01.2023 23:16 - Son Güncelleme: 26.01.2023 23:16
Gönül Dağı’nın göz bebeği Dilek’iydi! Al Sancak’ın Nadia İvanova’sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan’a izleyici kollarını açtı! ’Hoş geldin’

Gönül Dağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle büyük hayrak kitlesine ulaşan güzel ve başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan bu kez Al Sancak dizisiyle adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’nın göz bebeği Dilek’iydi! Al Sancak’ın Nadia İvanova’sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan’a izleyici kollarını açtı! ’Hoş geldin’

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolü paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veriyordu.

Gönül Dağı’nın göz bebeği Dilek’iydi! Al Sancak’ın Nadia İvanova’sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan’a izleyici kollarını açtı! ’Hoş geldin’

Dizide Dilek karakterinin hikayesinin bitmesiyle Gülsim Ali İlhan da tası tarağı toplayıp gitmişti.

Gönül Dağı’nın göz bebeği Dilek’iydi! Al Sancak’ın Nadia İvanova’sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan’a izleyici kollarını açtı! ’Hoş geldin’

Sevilen oyuncunun diziden ayrılışı hayranlarını üzse de yeni dizisiyle fırtına gibi dönüş yaptı.

Gönül Dağı’nın göz bebeği Dilek’iydi! Al Sancak’ın Nadia İvanova’sı bakın kim çıktı! Gülsim Ali İlhan’a izleyici kollarını açtı! ’Hoş geldin’

Şimdilerde aksiyon dizisi Al Sancak'ta başrol oynayan güzel oyuncuya sevenleri ''Hoş geldin'' dedi.

SON DAKİKA