Gönül Dağı’nın Dilek’i ile Kardeşlerim’in Asiye’si bir arada! Gülsim Ali İlhan ile Su Burcu Yazgı Coşkun ortalığı yaktı kavurdu
Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, önceki akşam GQ Men of The Year 2021 Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Tören için göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih eden oyuncu, Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran meslektaşı Su Burcu Yazgı Coşkun ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Güzellikleriyle ödül törenine damga vuran ikilinin fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken İlhan ve Coşkun iltifat yağmuruna tutuldu. Öte yandan İlhan'ın paylaşımına düştüğü not da dikkatlerden kaçmadı. İşte Gülsim Ali İlhan ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un o pozu...
17.12.2021 22:44
- Son Güncelleme: 17.12.2021 22:44
GQ Men of The Year 2021 Ödül Töreni dün akşam Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği törende Gülsim Ali İlhan, göğüs dekolteli uzun elbisesi ile dikkat çekti.
Geceden bol bol paylaşım yapan ünlü oyuncu, Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran meslektaşı Su Burcu Yazgı Coşkun ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.