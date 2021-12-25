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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesini kızını solladı! Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde başrolü Berk Atan ile paylaşan Gülsim Ali İlhan, güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken İlhan, bu kez annesi ile çok konuşuldu. İlhan'ın annesini gören "Annesi değil ablası sandım", "Gözleri yeter", "Güzellik genetik" gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan anne-kızın benzerliği da dikkat çekti. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...

25.12.2021 19:58 - Son Güncelleme: 25.12.2021 19:58
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

24 Eylül 1992 tarihinde Rusçuk, Bulgaristan'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, bu kez mavi gözlü annesi ile çok konuşuldu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

İlhan'ın annesini gören "Annesi değil ablası sandım", "Gözleri yeter", "Güzellik genetik" gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

Öte yandan güzellikleriyle sosyal medyayı sallayan anne-kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın mavi gözlü annesi kızını solladı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti

İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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