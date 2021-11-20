Vav TV İzle
Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan'ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan'ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesini görenler dilini ısırdı! Kadrosunda Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrolü Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar ise oyuncunun annesini görünce şaştı kaldı. Gülsim Ali İlhan'ın annesi için "Annesi değil ablası sandım", "Gülsim'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...

20.11.2021 20:48 - Son Güncelleme: 20.11.2021 20:48
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

Ünlü oyuncunun paylaşımlarını yakından takip eden hayranları ise İlhan'ın annesi ile yaptığı paylaşımları görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

Gülsim Ali İlhan'ın annesi için "Annesi değil ablası sandım", "Gülsim'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapılırken anne-kızın benzerliği de dikkat çekiyor.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı

Buse Varol

SON DAKİKA