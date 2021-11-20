Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan'ın annesini görenler dilini ısırdı! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu herkes ablası sandı
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesini görenler dilini ısırdı! Kadrosunda Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrolü Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar ise oyuncunun annesini görünce şaştı kaldı. Gülsim Ali İlhan'ın annesi için "Annesi değil ablası sandım", "Gülsim'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...
20.11.2021 20:48
- Son Güncelleme: 20.11.2021 20:48
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Gülsim Ali İlhan'ın annesi için "Annesi değil ablası sandım", "Gülsim'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapılırken anne-kızın benzerliği de dikkat çekiyor.