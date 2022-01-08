Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören dilini ısırdı! Gülsim Ali İlhan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Berk Atan ile başrolünü paylaştığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken İlhan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez ablası ile gündeme geldi. Ablası ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan İlhan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken abla-kardeş güzellikleriyle sosyal medyayı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli ablası...
08.01.2022 19:24
- Son Güncelleme: 08.01.2022 19:24
Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Gülsim Ali İlhan hayranları abla-kardeşi iltifat yağmuruna tutarak "Çok güzelsiniz", "Harika görünüyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.