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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın ablasını gören dilini ısırdı! Gülsim Ali İlhan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Berk Atan ile başrolünü paylaştığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken İlhan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez ablası ile gündeme geldi. Ablası ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan İlhan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken abla-kardeş güzellikleriyle sosyal medyayı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli ablası...

08.01.2022 19:24 - Son Güncelleme: 08.01.2022 19:24
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

Şimdilerde Almanya'da olan ve yeğeni ile sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak ablasıyla verdiği bir pozu yayınladı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

İlhan'ın 'Canım ablam' notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

Gülsim Ali İlhan hayranları abla-kardeşi iltifat yağmuruna tutarak "Çok güzelsiniz", "Harika görünüyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın ablasını gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle baş döndürdü abla-kardeş ortalığı yıktı geçti

İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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