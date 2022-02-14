Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan siyahlar içinde paylaştı gören gözlerini alamadı! Tül detaylı elbisesiyle adeta şov yaptı
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan siyahlar içinde paylaştı! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Straplez, tül detaylı siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen İlhan, iddialı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncuyu gören dönüp bir daha bakarken İlhan iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...
14.02.2022 18:51
- Son Güncelleme: 14.02.2022 19:01
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.