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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

Berk Atan ile başrolünü paylaştığı Gönül Dağ'ında Dilek karakterine can veren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan diziden ayrıldıktan sonra da magazin gündemindeki yerini koruyor. Kendisi gibi oyuncu olan 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşayan Gülsim Ali İlhan cephesinden bir ayrılık kararı geldi. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan'ın ayrıldığı iddia edildi. Peki ayrılık nedeni ne? İşte detaylar...

11.10.2022 15:11 - Son Güncelleme: 11.10.2022 15:11
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Gönül Dağı gibi sevilen projelerden tanıdığımız Gülsim Ali'nin özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

Gazeteci Arif Hür, güzel oyuncu Gülsim Ali'nin kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan'dan ayrıldığını duyurdu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali, yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Durul Bazan'dan sessiz sedasız ayrıldı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

Birlikte oldukları süre zarfında seviyeli bir ilişki yaşayan ikili, birlikteliklerinde gelecek göremedikleri için yollarını saygı çerçevesinde ayırmış.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...

Durul Bazan'ın, Gülsim Ali'den 22 yaş büyük olması uzun süre konuşulmuştu...

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