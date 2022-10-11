Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan sır gibi sakladığı sevgilisinden ayrıldı! 22 yaş büyük oyuncu sevgilisiyle ayrılma nedeni...
Berk Atan ile başrolünü paylaştığı Gönül Dağ'ında Dilek karakterine can veren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan diziden ayrıldıktan sonra da magazin gündemindeki yerini koruyor. Kendisi gibi oyuncu olan 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşayan Gülsim Ali İlhan cephesinden bir ayrılık kararı geldi. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan'ın ayrıldığı iddia edildi. Peki ayrılık nedeni ne? İşte detaylar...
11.10.2022 15:11 - Son Güncelleme: 11.10.2022 15:11
Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Gönül Dağı gibi sevilen projelerden tanıdığımız Gülsim Ali'nin özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.