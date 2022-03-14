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Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, bir dönem kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Kariyeri gibi özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip edilen İlhan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...

14.03.2022 19:01 - Son Güncelleme: 14.03.2022 19:01
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterini canlandırdığı Gönül Dağı dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

Ünlü oyuncunun kariyeri gibi özel hayatı da hayranları tarafından yakın takibe alındı. Attığı her adımla adınsan söz ettiren İlhan, özellikle kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

İlhan şimdi ise aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

Ünlü oyuncu, kumsalda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya alev aldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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