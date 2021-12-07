Vav TV İzle
Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İlhan, Göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta Instagram'ı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...

07.12.2021 01:26 - Son Güncelleme: 07.12.2021 01:37
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında yayınladı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Duruş, zarafet ve güzellik", "Harika görünüyorsun", "Kırmızının en çok yakıştığı kadın" yorumlarını yaptı.

SON DAKİKA