Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmacıyla boy gösteren Gülsim...
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İlhan, Göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta Instagram'ı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...
07.12.2021 01:26
- Son Güncelleme: 07.12.2021 01:37
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.