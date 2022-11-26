Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan annesi ve babasını paylaştı! Her görenin söylediği şey ise aynı Gülsim Ali İlhan...
Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sezon sonu diziden ayrılmıştı... Şimdilerde yeni dizisi için çalışmalarını sürdüren Gülsim Ali İlhan önceki gün Instagram hesabında annesi ve babasının fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan güzeller güzeli annesi...
26.11.2022 15:18 - Son Güncelleme: 26.11.2022 15:18
Gülsim Ali İlhan'ın annesiyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun ailesi, Bulgaristan Rusçuk'ta yaşıyor. Gülsim Ali İlhan'ın ablası ise Almanya'da ikamet ediyor.