Gönül Dağı’nın Dilek ve Taner’i o gerçekle hayranlarını şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan...

Oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ikili hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlhan ve Atan'ın yaş farkını öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumlarını yaptı.