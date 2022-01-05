Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! Başrollerini Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan'ın üstlendiği Gönül Dağ dizisinde Asya karakterini canlandıran Buse Orcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Birbirinden iddialı paylaşımlara imza atan genç oyuncu için 'Dizide başka gerçekte bambaşka' yorumu yapıldı. Orcan'ın özellikle yaz aylarında yayınladığı bikinili pozları çok konuşuldu. İşte Buse Orcan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
05.01.2022 23:49
- Son Güncelleme: 05.01.2022 23:49
Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Asya karakterini canlandıran genç oyuncu Buse Orcan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.