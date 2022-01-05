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Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! Başrollerini Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan'ın üstlendiği Gönül Dağ dizisinde Asya karakterini canlandıran Buse Orcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Birbirinden iddialı paylaşımlara imza atan genç oyuncu için 'Dizide başka gerçekte bambaşka' yorumu yapıldı. Orcan'ın özellikle yaz aylarında yayınladığı bikinili pozları çok konuşuldu. İşte Buse Orcan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

05.01.2022 23:49 - Son Güncelleme: 05.01.2022 23:49
Gönül Dağı’nın Asya’sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Asya karakterini canlandıran genç oyuncu Buse Orcan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

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Gönül Dağı’nın Asya’sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Birbirinden iddialı paylaşımlara imza atan genç oyuncu için 'Dizide başka gerçekte bambaşka' yorumu yapıldı.

Gönül Dağı’nın Asya’sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Orcan'ın özellikle yaz aylarında yayınladığı bikinili pozları çok konuşuldu. Fit haliyle dikkat çeken Orcan'ın pozlarına beğeni yağdı.

Gönül Dağı’nın Asya’sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Öte yandan İzmir doğumlu olan Buse Orcan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gönül Dağı’nın Asya’sı Buse Orcan sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarını gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümüne giren Orcan, 2018 yılında Best Model of Turkey'de ikinci oldu.

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