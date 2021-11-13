Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın kardeşini görün güzelliği hayran bırakıyor! Ramazan'ın büyük aşkına rakip çıktı
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen disizis Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Kardeşlerin güzelliğine ve benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
13.11.2021 12:43
- Son Güncelleme: 13.11.2021 12:43
Asuman Belediye başkanının kızıdır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman'ı görünce "gel evet de" şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman'a aşk ilanı yapmaktadır.
HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.