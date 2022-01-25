Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın eski hali 'ne yaptıysa iyi yapmış' dedirtti! Berk Atan'la sarmaş dolaş pozu olay olan dizinin uslu kızı...
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Son olarak rol arkadaşı Berk Atan'la sarmaş dolaş pozu olay olan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce gözlerine inanmadı. Cesur pozlarıyla şoke eden Çağlar'ın değişimi de cabası...
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrolünde yer aldığı dizi, herkesin beğenisini topladı. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar hem güzelliği hem de sesi ile dizinin hayranlarından tam not aldı. ve Ramazan ile Asuman'ın aşkını anlatan Cihat Süvarioğu ve Hazal Çağlar, seyirciye yaşadıkları duyguları geçirmeyi başardı.
Dizide yaşadıkları aşk seyirci tarafından benimsenirken oyuncular, dizi seti dışında da oldukça yakın arkadaş. Bu arkadaşlıklardan birisi ise Hazal Çağlar ve Berk Atan arasında başladı. Atan ve Çağlar, Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününde buluştu.
KARDOSUNDAN CANOSUNA...
Gönül Dağı'nın oyuncuları Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu dün akşam rol arkadaşları Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hazal Çağlar, dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile sarmaş dolaş poz verdi.
Asuman Belediye başkanının kızıdır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman'ı görünce "gel evet de" şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman'a aşk ilanı yapmaktadır.