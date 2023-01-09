Vav TV İzle
Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Çağlar, mavi bikinisi ile verdiği havuz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma ünlü oyuncunun takipçileri yorum yağdırdı. İşte Hazal Çağlar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
09.01.2023 18:24 - Son Güncelleme: 09.01.2023 18:24
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Genç oyuncu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Performansıyla sık sık adından söz ettiren Çağlar, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündeminde yer aldı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Çağlar, mavi bikinisi ile verdiği havuz pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA