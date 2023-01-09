Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar’ın bikinili havuz pozu olay! Gören inanamadı! Ortalık yıkıldı: “Çok değişmişsin Asuman...”
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Çağlar, mavi bikinisi ile verdiği havuz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma ünlü oyuncunun takipçileri yorum yağdırdı. İşte Hazal Çağlar'ın o paylaşımı...
09.01.2023 18:24 - Son Güncelleme: 09.01.2023 18:24
Genç oyuncu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.