Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan mini eteğiyle olay görüntü! "Bu nasıl güzellik, halis mi?"
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan mini eteğiyle olay görüntü! Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri barındıran Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar Instagram paylaşımlarıyla adından epey söz ettiriyor. Son olarak mini eteğiyle takipçilerine poz veren Hazal'ı görenler, "Bu nasıl güzellik, halis mi?" yorumları yaptı.
27.07.2022 12:25 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:28
"BU NASIL GÜZELLİK, HALİS Mİ?"
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan mini eteğiyle olay görüntü! Genç oyuncuyu görenler, "Bu nasıl güzellik, halis mi?" diyor.
Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası dizide sular durulmuyor. Hazal Çağlar'ın 3. sezonda projeye veda edeceğinin iddia edilmesi herkesi şaşırttı.