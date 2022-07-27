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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan mini eteğiyle olay görüntü! "Bu nasıl güzellik, halis mi?"

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan mini eteğiyle olay görüntü! Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri barındıran Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar Instagram paylaşımlarıyla adından epey söz ettiriyor. Son olarak mini eteğiyle takipçilerine poz veren Hazal'ı görenler, "Bu nasıl güzellik, halis mi?" yorumları yaptı.

27.07.2022 12:25 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:28
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’dan mini eteğiyle olay görüntü! Bu nasıl güzellik, halis mi?

"BU NASIL GÜZELLİK, HALİS Mİ?"

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan mini eteğiyle olay görüntü! Genç oyuncuyu görenler, "Bu nasıl güzellik, halis mi?" diyor.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’dan mini eteğiyle olay görüntü! Bu nasıl güzellik, halis mi?

İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’dan mini eteğiyle olay görüntü! Bu nasıl güzellik, halis mi?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’dan mini eteğiyle olay görüntü! Bu nasıl güzellik, halis mi?

Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası dizide sular durulmuyor. Hazal Çağlar'ın 3. sezonda projeye veda edeceğinin iddia edilmesi herkesi şaşırttı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’dan mini eteğiyle olay görüntü! Bu nasıl güzellik, halis mi?

Hazal Çağlar gidiyor yerine de Sıla Türkoğlu geliyor iddiaları kulislerde kulaktan kulağa geziyor.

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