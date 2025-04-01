Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Instagram’da yürek hoplattı! Samet Akaydın’la aşk fotoğrafı çıktı

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin yüreğini hoplatan güzel oyuncu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydın'la yaşadığı aşkla da konuşuluyor.

Özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncunun, uzun süredir Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birlikte görüntülenen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini resmen duyurdu. Hazal Çağlar'ın hem tarzı hem de aşk hayatı magazin dünyasında gündemden düşmüyor.

AŞK İTİRAFI GELDİ: MUTLULUKLARINI GİZLEMİYORLAR Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. İkili, artık aşklarını gizlemiyor. Zaman zaman birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, takipçilerinden tam not alıyor.

Hazal Çağlar'ın, Akaydın ile çekildiği karelere binlerce beğeni ve yorum gelirken "Yılın en yakışan çifti" yorumları da eksik olmuyor. Genç oyuncunun hem samimi hem de stil sahibi pozları takipçilerinden büyük ilgi görüyor.