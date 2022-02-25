Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ilk kez bu kadar net ’çok gülüyorum o haberlere’ Güzelliği dillere destan Gönül Dağı Asuman...

En başa dönersek, nasıl bir çocuktunuz? Şöyle okul yıllarına gitsek aklınıza ilk gelen anınız ne olur?

Ben açıkçası çok inek bir öğrenciydim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite her zaman en iyi notları alan öğretmenlerinin parmakla gösterdiği, o en önde oturan öğrenci.

Okullarımı hep birincilikle bitirdim. Çok güzel bir eğitim hayatım oldu.

Okulun popüler ve zeki kızı olarak her zaman bir havam oldu diyebilirim. E ben de bunu biraz kullandım tabi

Lisede, dershanedeki coğrafya hocama aşıktım. Hiç unutmuyorum piyasadaki tüm coğrafya kitaplarını alıp testlerini çözmüştüm. Sırf etütlere katılabilmek için. Birde okulda arkadaşlarımı kurtarmak için sınav kâğıtlarıyla oynamışlığım çoktur. Canım öğretmenlerim inşallah beni affedersiniz.