Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar ilk kez bu kadar net 'çok gülüyorum o haberlere' Güzelliği dillere destan Gönül Dağı Asuman...
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Bir takım özel açıklamalarda bulunan güzel oyuncu estetik haberlerine yanıt verirken bir yandan da herkes değişimini merak etti. İşte Hazal Çağlar'ın o yanıtları ve değişimi.
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar ilk işi ile gönülleri fethetti. Sabah'a açıklamalarda bulunan Hazal Çağlar bakın neler anlattı neler.
Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Set dışında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayatımın en güzel en verimli dönemlerinden birini yaşıyorum. Bu yüzden fazlasıyla mutluyum diyebilirim. Bunun dışında yoğun bir set programım var, çok fazla boşluklarım olmuyor açıkçası. Olduğu zamanlarda da aileme, arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Bazen ufak kaçamak, tatiller yapıyorum. Böyle geçiyor zaman.
Son dönemin en gözde genç oyuncularından olmanızı neye bağlıyorsunuz?
Bana kalırsa insanlar artık yeni yüzler görmek istiyor, yeni tarzlara, yeni oyunculuklara şahit olmak istiyor. Ben de çok güzel yazılmış bir hikayede, çok gerçek bir karakter olarak çıktım karşılarına. Aslında kendilerini gördüler bende ve bu yüzden daha da çok sevdiler. Benim de istediğim buydu zaten. Birilerine, beni izlerken "sen bensin Hazal" dedirtebilmek. O temiz, gerçek duyguları aktarabilmek.
Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Ailenizin, çevrenizin etkisi oldu mu?
Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Ama ailem her zaman başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi. Ben de onları kırmamak adına kendi hayallerimden çok, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım. Ama mutlu olmadım. Her şeyim vardı ama yine de eksik hissediyordum kendimi. Bunun asıl nedenini anladığım anda her şeyi bırakıp hayallerime geri döndüm. Menajerim Hasan Güngör ve ablam dışında aslında çok fazla destekçim olmadı bu süreçte. Ama inanın hiç önemli değil. Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın.
En başa dönersek, nasıl bir çocuktunuz? Şöyle okul yıllarına gitsek aklınıza ilk gelen anınız ne olur?
Ben açıkçası çok inek bir öğrenciydim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite her zaman en iyi notları alan öğretmenlerinin parmakla gösterdiği, o en önde oturan öğrenci.
Okullarımı hep birincilikle bitirdim. Çok güzel bir eğitim hayatım oldu.
Okulun popüler ve zeki kızı olarak her zaman bir havam oldu diyebilirim. E ben de bunu biraz kullandım tabi
Lisede, dershanedeki coğrafya hocama aşıktım. Hiç unutmuyorum piyasadaki tüm coğrafya kitaplarını alıp testlerini çözmüştüm. Sırf etütlere katılabilmek için. Birde okulda arkadaşlarımı kurtarmak için sınav kâğıtlarıyla oynamışlığım çoktur. Canım öğretmenlerim inşallah beni affedersiniz.
Kariyerinizin başlarında yer aldığınız dizi ile çok iyi bir çıkış yakaladınız. Geri dönüşler nasıl? Mutlu musunuz?
Çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz geri dönüşler alıyorum, hem halkımızdan hem sektördeki insanlardan. Ne diyebilirim ki kurduğum hayalin tam içindeyim. Bu benim hayatım. Hayatımdaki en önemli şey. İnsanın, hayalini yaşaması kadar güzel başka bir şey yok dünyada