Gönül Dağı’na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecanlandıran açıklama! ’Bu beni çok mutlu ediyor’ İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

Gönül Dağı 3. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sezon finaliyle heyecan yaratan dizi geçtiğimiz Cumartesi günü 66. bölümüyle yayınlandı. TRT'in sevilen dizisine yeni sezonda bir isim dahil oldu. Oyuncu kadrosundan Gülsim Ali İlhan çıktı yerine Berfin Kıymaz geldi. Genç oyuncu dizide Aylin karakterine hayat verecek. Taner'in yeni aşkı da böylelikle belli oldu. Geçtiğimiz gün Akmerkez'de gezerken görüntülenen Gülsim Ali İlhan ise yeni projesinden bahsetti.