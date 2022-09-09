Gönül Dağı'na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecanlandıran açıklama! 'Bu beni çok mutlu ediyor' İpucu verdi sevenleri havalara uçtu
Gönül Dağı 67. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana yeni karakter damga vurdu. Geçtiğimiz sezon Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın uyumu çok beğenilmişti. Sezon finaliyle birlikte İlhan diziye veda etmişti. Dilek'in ölümüyle Taner'in yeni aşkı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Yeni bölümlerde artı Berfin Kıymaz olacak. Dilek'in yerine Aylin geldi. İzleyici Aylin'i sevecek mi yeni bölümlerde hep beraber göreceğiz. Öte yandan güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'dan yeni açıklama geldi. İlhan'ın ifadeleri heyecan yarattı. İpuçları hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar...
09.09.2022 15:12 - Son Güncelleme: 09.09.2022 15:12
Gönül Dağı 3. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sezon finaliyle heyecan yaratan dizi geçtiğimiz Cumartesi günü 66. bölümüyle yayınlandı. TRT'in sevilen dizisine yeni sezonda bir isim dahil oldu. Oyuncu kadrosundan Gülsim Ali İlhan çıktı yerine Berfin Kıymaz geldi. Genç oyuncu dizide Aylin karakterine hayat verecek. Taner'in yeni aşkı da böylelikle belli oldu. Geçtiğimiz gün Akmerkez'de gezerken görüntülenen Gülsim Ali İlhan ise yeni projesinden bahsetti.
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Akmerkez'deki alışverişi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.