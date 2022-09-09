Vav TV İzle
Haberler Magazin Gönül Dağı'na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecanlandıran açıklama! 'Bu beni çok mutlu ediyor' İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

Gönül Dağı'na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecanlandıran açıklama! 'Bu beni çok mutlu ediyor' İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

Gönül Dağı 67. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana yeni karakter damga vurdu. Geçtiğimiz sezon Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın uyumu çok beğenilmişti. Sezon finaliyle birlikte İlhan diziye veda etmişti. Dilek'in ölümüyle Taner'in yeni aşkı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Yeni bölümlerde artı Berfin Kıymaz olacak. Dilek'in yerine Aylin geldi. İzleyici Aylin'i sevecek mi yeni bölümlerde hep beraber göreceğiz. Öte yandan güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'dan yeni açıklama geldi. İlhan'ın ifadeleri heyecan yarattı. İpuçları hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar...

09.09.2022 15:12 - Son Güncelleme: 09.09.2022 15:12
Gönül Dağı’na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecanlandıran açıklama! ’Bu beni çok mutlu ediyor’ İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

Gönül Dağı 3. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sezon finaliyle heyecan yaratan dizi geçtiğimiz Cumartesi günü 66. bölümüyle yayınlandı. TRT'in sevilen dizisine yeni sezonda bir isim dahil oldu. Oyuncu kadrosundan Gülsim Ali İlhan çıktı yerine Berfin Kıymaz geldi. Genç oyuncu dizide Aylin karakterine hayat verecek. Taner'in yeni aşkı da böylelikle belli oldu. Geçtiğimiz gün Akmerkez'de gezerken görüntülenen Gülsim Ali İlhan ise yeni projesinden bahsetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecanlandıran açıklama! ’Bu beni çok mutlu ediyor’ İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Akmerkez'deki alışverişi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gönül Dağı’na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecanlandıran açıklama! ’Bu beni çok mutlu ediyor’ İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

27 yaşındaki oyuncu "Sizi beklemiyordum. Kış geldi, bu yüzden daha kalın şeyler almaya geldim" dedi.

Gönül Dağı’na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecanlandıran açıklama! ’Bu beni çok mutlu ediyor’ İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

Tatili hakkında konuşan İlhan, "Yaz güzel geçti. Kısa bir tatil yaptım Marmaris tarafında. Sonrasında Bulgaristan'a ailemin yanına gittim, güzel geçti benim için" şeklinde konuştu.

Gönül Dağı’na yeni Dilek geldi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecanlandıran açıklama! ’Bu beni çok mutlu ediyor’ İpucu verdi sevenleri havalara uçtu

"GÜZEL BİR PROJE SEÇMEK İÇİN ÇOK ÖNEM VERİYORUM"

Rol aldığı 'Gönül Dağı' dizisinden ayrılması çok konuşulan Ali, "Gönül Dağı çok özel bir işti. Diziden çıkmama rağmen hala dizi yayınlanınca sosyal medyada gündem oluyorum.

SON DAKİKA