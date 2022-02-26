Gönül Dağı Veysel'i Semih Ertürk'ün gerçek aşkı bakın kim çıktı! Semih Ertürk'ün eski sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı
TRT ekranların yayınlanan Gönül Dağı dizisi ile birlikte yıldızını parlatanlarda biri de, dizide Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk. Daha önce Mehmetçik Kutülamare, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Semih Ertürk şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel'i canlandırıyor. 28 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise hiç kuşkusuz sevgilisi. Hali hazırda sevgilisi olup olmadığı bilinmeyen Semih Ertürk'ün eski sevgilisi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Semih Ertürk olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi geniş kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gönül Dağı dizisinin Veysel'i sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dizide Veysel karakterine Semih Ertürk hayat veriyor. Semih Ertürk Mehmetçik Kutlu Zafer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yok Artık gibi projelerde rol aldı.
1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ertürk, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında ''Yok Artık'' filminde rol alan Ertürk, akabinde ATV ekranlarında ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinde rol aldı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide Said karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır.
Gönül Dağı'nda canlandırdığı Veysel karakteriyle beğeni toplayan Semih Ertürk, gitgide artan popülerliğiyle binlerce kişinin meraklarını üzerine çekti. Yaşantısı ve özel hayatı çok merak edilen Semih Ertürk'ün eski sevgilisi hepimizin tanıdığı bir isim çıktı!
Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Semih Ertürk, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor. İşte başta Semih Ertürk olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.