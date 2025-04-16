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Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

TRT 1'in uzun soluklu yapımlarından biri olan Gönül Dağı cumartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 174 bölümdür kesintisiz şekilde yayınlanan yapım için yeni bir karar alındı. İzleyicilerin yakından takip ettiği Gönül Dağı'na dair son gelişmenin ayrıntıları netleşmeye başladı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:18 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:18
Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 174. bölümü geride bırakırken geleceğine ilişkin karar da netleşti. Peki Gönül Dağı 6. sezon onayı aldı mı? İşte merak edilen açıklamalar.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

Anadolu'nun kırsal yaşamını merkezine alan ve her cumartesi akşamı yayınlanan yapım için 6. sezon onayı çıktı. Alınan bu kararla birlikte dizinin 182. bölümde sezon finali yapacağı ardından da yeni sezon hazırlıklarına başlanacağı öğrenildi.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

2020'den Bugüne: Anadolu Hikayeleriyle Ekranda

Gönül Dağı, ilk bölümüyle 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden esinlenerek hazırlanan senaryosu Türkiye'nin iç bölgelerinde geçen sıcak, yerel ve kimi zaman dramatik yaşam kesitlerini ekrana taşıyor.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

Dizide Gedelli adında kurgusal bir kasabada yaşayan üç kuzenin (Taner, Veysel ve Ramazan) hayalleri, icatları, aşkları ve aile ilişkileri merkeze alınırken çevredeki karakterlerin de hikayeleriyle genişleyen bir evren sunuluyor.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

Kadrosunda Tanınan İsimler Yer Alıyor

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ferdi Sancar, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan, Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar gibi isimlerin yer aldığı dizi, geniş ve dinamik bir oyuncu topluluğuna sahip. Bu sayede dizinin hikâyesi sezonlar içinde farklı yönlere evrilerek izleyici ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

Dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru işaretleri, gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurusuyla netlik kazandı.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

Buna göre Gönül Dağı 182. bölümüyle birlikte 5. sezon finalini yapacak ve sonrasında da 6. sezon için hazırlıklara başlanacak.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

Yeni sezonun çekimlerinin yaz aylarında başlayacağı, yayın tarihinin ise Eylül 2025 olarak planlandığı ifade ediliyor.

Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)