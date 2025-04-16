Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? 6. sezon için karar çıktı! Final açıklaması geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 174. bölümü geride bırakırken geleceğine ilişkin karar da netleşti. Peki Gönül Dağı 6. sezon onayı aldı mı? İşte merak edilen açıklamalar.
Anadolu'nun kırsal yaşamını merkezine alan ve her cumartesi akşamı yayınlanan yapım için 6. sezon onayı çıktı. Alınan bu kararla birlikte dizinin 182. bölümde sezon finali yapacağı ardından da yeni sezon hazırlıklarına başlanacağı öğrenildi.
2020'den Bugüne: Anadolu Hikayeleriyle Ekranda
Gönül Dağı, ilk bölümüyle 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden esinlenerek hazırlanan senaryosu Türkiye'nin iç bölgelerinde geçen sıcak, yerel ve kimi zaman dramatik yaşam kesitlerini ekrana taşıyor.
Dizide Gedelli adında kurgusal bir kasabada yaşayan üç kuzenin (Taner, Veysel ve Ramazan) hayalleri, icatları, aşkları ve aile ilişkileri merkeze alınırken çevredeki karakterlerin de hikayeleriyle genişleyen bir evren sunuluyor.
Kadrosunda Tanınan İsimler Yer Alıyor
Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ferdi Sancar, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan, Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar gibi isimlerin yer aldığı dizi, geniş ve dinamik bir oyuncu topluluğuna sahip. Bu sayede dizinin hikâyesi sezonlar içinde farklı yönlere evrilerek izleyici ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.
Dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru işaretleri, gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurusuyla netlik kazandı.
Buna göre Gönül Dağı 182. bölümüyle birlikte 5. sezon finalini yapacak ve sonrasında da 6. sezon için hazırlıklara başlanacak.
Yeni sezonun çekimlerinin yaz aylarında başlayacağı, yayın tarihinin ise Eylül 2025 olarak planlandığı ifade ediliyor.