Gönül Akkor'un kız kardeşi Kamuran Akkor’un gözünden sakındığı kızına bakın! Gören şaştı kaldı annesi ile benzerliği çok konuşuldu
Gönül Akkor'un kız kardeşi Kamuran Akkor'un eski eşi bakın kim çıktı! 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Klasik Türk Müziği sanatçısı Kamuran Akkor, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. 1966 yılından başlayarak Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkıları ile hafızalara kazınan sanatçının özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Akkor'un Vasfi Uçaroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Kamuran Akkor'un kızı...
05.03.2022 22:21 - Son Güncelleme: 05.03.2022 22:21
Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşi olan Kamuran Akkor, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.
80'li yıllarda ise seslendirdiği Arabesk şarkılar ile adından söz ettiren Kamuran Akkor'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.