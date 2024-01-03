Gonca Vuslateri'den karnı burnunda pozlar! Bebeği sonunda orada gösterdi! Gonca'nın kızının babası meğer...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin, 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların ardından bir doğrulama açıklaması da yapan Vuslateri, karnı burnunda ilk pozlarını paylaştı. İşte kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri'nin sosyal medyada paylaştığı o kareler.
Beş aylık hamile olan Gonca Vuslateri, yeni yılı tatil için Kapadokya'ya gitti. Keyifli anlar geçiren Vuslateri, sosyal medya hesabından yeni karelerini de yayınladı.
Vuslateri'nin sosyal medya karelerinde karnının iyice belirginleşmeye başladığı görüldü.
İŞTE O KARELER
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncuya hayranlarından da yorum geldi. Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" dedi.