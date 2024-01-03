Gonca Vuslateri'den karnı burnunda pozlar! Bebeği sonunda orada gösterdi! Gonca'nın kızının babası meğer...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin, 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların ardından bir doğrulama açıklaması da yapan Vuslateri, karnı burnunda ilk pozlarını paylaştı. İşte kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri'nin sosyal medyada paylaştığı o kareler.