PODCAST CANLI YAYIN

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Sosyal medyada paylaştığı yeni karelerle dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, değişimini "Merhaba sarışın" notuyla duyurdu. Oyuncunun iddialı kombinleri ve yeni stili, hayranları tarafından türkücü Ceylan'ın imajıyla eşleştirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 1

Oyuncu Gonca Vuslateri'nin sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğraflar magazin dünyasında tartışma başlattı. Yeni tarzıyla objektif karşısına geçen Vuslateri, stilindeki radikal değişim nedeniyle takipçileri tarafından şarkıcı Ceylan'a benzetildi.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 2

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN KARELER

23 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan fotoğraflarda, Gonca Vuslateri'nin sarı saçları ve modern giyim tarzı ön plana çıktı. "Ruhsar", "Yalan Dünya" ve "Anne" gibi dizilerin yıldızı, uzun süredir kullandığı koyu tonlardan vazgeçerek tamamen farklı bir görünüme büründü.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 3

DETAYLI İMAJ İNCELEMESİ

Gonca Vuslateri'nin son paylaşımları, sadece bir renk değişimi değil, bütünüyle bir stil yenilenmesi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yüz hatlarının vurgulanış şekli ve saç tonunun, şarkıcı Ceylan'ın son yıllardaki estetik dönüşümüyle büyük benzerlik taşıdığını dile getirdi.

  • 📸 İddialı Kombinler: Vuslateri, yeni saç rengini tamamlayan cesur kıyafet seçimleriyle profesyonel çekimler gerçekleştirdi.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 4

  • 📸 Takipçi Yorumları: Paylaşımların altına "Bakınca Ceylan sandım", "Eski halin daha özgündü"ve "Yeni tarzın çok yakışmış"gibi binlerce farklı yorum yapıldı.

  • 📸 Kariyer Planlaması: Bu radikal değişikliğin, çekimleri devam eden veya planlanan yeni projelerle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Fotoğraf: Türkücü Ceylan (2025)

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 5

Fotoğraf: Gonca Vuslateri (2026, Şubat)

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 6

TÜRKÜCÜ CEYLAN KİMDİR?

KriterBilgi
Tam AdıCeylan Avcı
Doğum Tarihi26 Haziran 1974
Müzik TürüTürk Halk Müziği, Arabesk
En Bilinen ŞarkılarıSeni Sevmeyen Ölsün, Ah Gönlüm, Minnoş
Önemli Başarılarıİki kez Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı
Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 7

GONCA VUSLATERİ'NİN ANNELİK SERÜVENİ: KIZI ASYA VE DEĞİŞEN HAYATI

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 2024 yılında dünyaya getirdiği kızı Asya ile hayatında yeni bir sayfa açarak profesyonel kariyeri ile anneliği bir arada yürütüyor.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 8

Gonca Vuslateri, hamilelik sürecinden itibaren bu yolculuğunu takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi gördü. 26 Nisan 2024 tarihinde dünyaya gelen Asya bebek, oyuncunun hayatındaki öncelikleri tamamen değiştirdi.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 9

ANNELİK SONRASI KARİYER VE YAŞAM TARZI

Gonca Vuslateri, anne olduktan sonra da setlerden kopmadı ancak çalışma temposunu kızı Asya'ya göre şekillendirmeye başladı. Sosyal medyada paylaştığı "uykusuz geceler" ve "bebek bakımı" temalı içerikleriyle birçok annenin kendisinden bir parçayı bulmasını sağladı.

  • 👶 İsim Tercihi: Oyuncu, kızına "Asya" ismini vererek sadeliği ve anlam derinliğini tercih etti.

  • 👶 Evlilik Süreci: Hamileliği sırasında sevgilisi Levent Bey ile sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

  • 👶 Değişen Bakış Açısı: Vuslateri, röportajlarında anneliğin oyunculuk yeteneğini de beslediğini, empati duygusunun kızıyla birlikte katlandığını ifade ediyor.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 10

❓ GONCA VUSLATERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Gonca Vuslateri'nin kızı Asya ne zaman doğdu?

Oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı 26 Nisan 2024 tarihinde kucağına aldı.

Gonca Vuslateri'nin eşi Levent Bey kimdir, ne iş yapıyor?

Gonca Vuslateri'nin eşi Levent Bey, magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmekte olup devlet memuru olarak görev yapmaktadır.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 11

Ünlü oyuncu neden saçlarını sarıya boyattı?

Vuslateri, radikal imaj değişikliğini sosyal medyada "Merhaba sarışın" notuyla paylaştı. Bu değişimin yeni bir proje hazırlığı mı yoksa kişisel bir tercih mi olduğu henüz netleşmedi.

Gonca Vuslateri sosyal medyada neden şarkıcı Ceylan'a benzetildi?

Yeni tercih ettiği platin sarısı saç tonu, iddialı makyaj tarzı ve son pozlarındaki yüz hatlarının vurgulanış biçimi, takipçileri tarafından türkücü Ceylan'ın güncel imajına çok benzer bulundu.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 12

Gonca Vuslateri şu an hangi dizide oynuyor?

Oyuncu son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisinde "Nur" karakterine hayat verdi. Şu sıralar yeni projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Ömür Usta" dizisi ne zaman başlayacak? Çekimleri ve yayın tarihi birkaç kez ertelenen "Ömür Usta" projesinin akıbeti hakkında henüz resmi bir yapım açıklaması gelmedi ancak Vuslateri'nin kadroda olduğu biliniyor.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 13

Gonca Vuslateri anne olduktan sonra oyunculuğa ara verdi mi?

Hayır, oyuncu annelik sürecini ve iş hayatını bir arada yürütüyor. Kızı Asya'nın doğumundan kısa bir süre sonra setlere geri dönerek üretmeye devam etti.

Gonca Vuslateri'nin en bilinen projeleri nelerdir?

Vuslateri; "Yalan Dünya"daki Vasfiye Teyze ve Eylem karakterleri, "Anne" dizisindeki Şule ve "Bambaşka Biri"ndeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmaktadır.

Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğu biliniyor mu?

Bursa doğumlu olan Gonca Vuslateri, aslen Sakarya (Hendek) kökenli bir aileden gelmektedir.

Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi - 14

Fotoğraflar Gonva Vuslateri'nin ve Ceylan'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.