Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
Sosyal medyada paylaştığı yeni karelerle dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, değişimini "Merhaba sarışın" notuyla duyurdu. Oyuncunun iddialı kombinleri ve yeni stili, hayranları tarafından türkücü Ceylan'ın imajıyla eşleştirildi.
TÜRKÜCÜ CEYLAN KİMDİR?
|Kriter
|Bilgi
|Tam Adı
|Ceylan Avcı
|Doğum Tarihi
|26 Haziran 1974
|Müzik Türü
|Türk Halk Müziği, Arabesk
|En Bilinen Şarkıları
|Seni Sevmeyen Ölsün, Ah Gönlüm, Minnoş
|Önemli Başarıları
|İki kez Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı