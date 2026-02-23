Gonca Vuslateri yeni pozlarıyla gündemde: Son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Ünlü oyuncu neden saçlarını sarıya boyattı?

Vuslateri, radikal imaj değişikliğini sosyal medyada "Merhaba sarışın" notuyla paylaştı. Bu değişimin yeni bir proje hazırlığı mı yoksa kişisel bir tercih mi olduğu henüz netleşmedi.

Gonca Vuslateri sosyal medyada neden şarkıcı Ceylan'a benzetildi?

Yeni tercih ettiği platin sarısı saç tonu, iddialı makyaj tarzı ve son pozlarındaki yüz hatlarının vurgulanış biçimi, takipçileri tarafından türkücü Ceylan'ın güncel imajına çok benzer bulundu.