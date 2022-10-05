Gonca Vuslateri spor yaparken aşka düştü! Hakan Altun'dan sonra yeni sevgilisi ortaya çıktı o ünlü isim bakın kimmiş...
Gonca Vuslateri spor yaparken aşka düştü! Hakan Altun'dan sonra yeni sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir fotoğraf çekimi için gittiği spor salonunda kalbini kaptırdı. Vuslateri'nin yeni aşkının, ünlülerin spor hocası Onur Gurur Özbek olduğu ortaya çıktı. Vuslateri son olarak Hakan Altun ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı... İşte detaylar...
05.10.2022 14:44 - Son Güncelleme: 05.10.2022 15:52
Gonca Vuslateri spor yaparken aşka düştü! Hakan Altun'dan sonra yeni sevgilisi ortaya çıktı o ünlü isim bakın kimmiş...
Ünlü müzisyen Hakan Altun ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyordu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri... Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü.