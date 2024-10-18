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Gonca Vuslateri incecik kalmayı böyle başardı! Doğum sonrası 3 ayda 16 kilo verdi! Leyla dizisi için 34 bedene geri indi!

26 Nisan'da kızı Asya'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kısa sürede eski formunu yakaladı. Doğumun ardından geçen üç ay içinde 16 kilo vermeyi başaran Vuslateri, sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:08
Gonca Vuslateri incecik kalmayı böyle başardı! Doğum sonrası 3 ayda 16 kilo verdi! Leyla dizisi için 34 bedene geri indi!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz 26 Nisan'da kızı Asya'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Vuslateri, doğumdan sonra formuna hızla kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdiler'de Leyla dizisinde Nur karakteriyle ilgi çeken Gonca Vuslateri'nin 34 bedene düşme sırrını sizler için derledik. İşte Gonca Vuslateri'nin röportajlarından zayıflama sırları...

Gonca Vuslateri incecik kalmayı böyle başardı! Doğum sonrası 3 ayda 16 kilo verdi! Leyla dizisi için 34 bedene geri indi!

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajlarda zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun kilo verme sürecinde ağır yiyeceklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli bir beslenme planı izlediği öğrenildi.

Gonca Vuslateri incecik kalmayı böyle başardı! Doğum sonrası 3 ayda 16 kilo verdi! Leyla dizisi için 34 bedene geri indi!

Vuslateri, ayrıca bol su tüketerek metabolizmasını destekledi ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybetti.

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