Gonca Vuslateri incecik kalmayı böyle başardı! Doğum sonrası 3 ayda 16 kilo verdi! Leyla dizisi için 34 bedene geri indi!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri , geçtiğimiz 26 Nisan'da kızı Asya'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Vuslateri, doğumdan sonra formuna hızla kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdiler'de Leyla dizisinde Nur karakteriyle ilgi çeken Gonca Vuslateri'nin 34 bedene düşme sırrını sizler için derledik. İşte Gonca Vuslateri'nin röportajlarından zayıflama sırları...

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajlarda zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun kilo verme sürecinde ağır yiyeceklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli bir beslenme planı izlediği öğrenildi.

Vuslateri, ayrıca bol su tüketerek metabolizmasını destekledi ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybetti.