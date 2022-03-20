Gonca Vuslateri iç çamaşırıyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Kırmızı sütyeniyle poz veren Gonca’ya yorum üstüne yorum yağdı
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırıyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Bir fotoğraf çekiminden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, kırmızı sütyeniyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İç çamaşırlı pozlarıyla kısa sürede gündem olan oyuncuya yorum yağdı. İşte Gonca Vuslateri'nin çok konuşulan sosyal medya paylaşımı...
20.03.2022 22:43 - Son Güncelleme: 20.03.2022 22:43
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Gonca Vuslateri, bir dergi için objektif karşısına geçti.
Gonca Vuslateri, kırmızı sütyenli pozlarına ''Yasak arzu doğururmuş. 'Bu ne açıklık' dendiği günden beri hepimizi ter basmış...'' notunu düştü.